Скандально известная украинская певица выходит замуж (ФОТО)

Светлана Лобода поздравила своих поклонников с Пасхой и одновременно намекнула, что в скором времени выйдет замуж. На фотографии, которую опубликовала артистка в Инстаграм, запечатлено кольцо, очень похожее на обручальное. Интернет-пользователи предположили, что отец ребенка, которого сейчас вынашивает Светлана, сделал ей предложение.Напомним, что о беременности Светланы стало известно на премии «Жара».Исполнительница хита «Твои глаза» поднялась на сцену в наряде, который подчеркнул изменившуюся фигуру. Позже артистка подтвердила свое положение, а вот об отце будущего малыша решила не рассказывать. Поклонники предполагают, что певица забеременела от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна: их видели вместе на церемонии вручения премии «Жара» в прошлом году.Для певицы будущий ребенок станет вторым. У нее уже есть 6-летняя дочь Евангелина, которую она родила от хореографа Андрея Царя.