Скандинавы каменного века сидели на рыбной диете

Новое исследование шведских ученых из Лундского университета позволяет утверждать, что в каменном веке мясо не составляло в рационе жителей северной Европы такой большой доли, как предполагалось раньше. Оказывается, они питались преимущественно рыбой.

Исследователи проанализировали уровень изотопов в 82 скелетных остатках каменного века, найденных в Швеции и Дании, а также состав костей рыб и наземных животных с четырех стоянок раннего и среднего мезолита в Швеции. Материалы охватывают период от 10 500 до 7500 лет назад. Исследование показывает, что рыба давала местным жителям чуть больше половины всех потребляемых белков. Также удалось установить, что питались скандинавы времен мезолита местными продуктами. В рационе тех, кто жил на озерах и реках, были сазан, окунь, налим и щука, а обитатели морских побережий ели в основном треску, а также сельдь, минтая, пикшу, камбалу и акулу-катрана.

Специалист по исторической остеологии Адам Боэций из Лундского университета (Adam Boethius) говорит, что преобладание рыбы в рационе каменного века может свидетельствовать, что скандинавы тех времен, не были настолько мобильны, как считалось ранее. Мясо наземных животных, например, диких кабанов и оленей, давало около 37 % белка, 10 % приходилось на долю мяса тюленей (особенно важны тюлени были для питания жителей острова Готланд и западного побережья Швеции), а растения и грибы давали лишь около трех процентов.

Исследователи замечают, что предыдущие выводы археологов о незначительной роли рыбы в рационе людей мезолита во многом вызваны тем, что тонкие кости рыб плохо сохраняются. В нынешнем исследовании для поиска костей грунт со стоянок просеивался сквозь мелкоячеистые сетки.