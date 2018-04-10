СМИ анонсировали отставку главы Volkswagen Маттиаса Мюллера

Глава немецкого автоконцерна Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку. Как сообщили Reuters два источника, его место займет топ-менеджер компании Херберт Дис.

Решение о смене глава компании будет принято 20 апреля на заседании наблюдательного совета, сообщает газета Handelsblatt.

Маттиас Мюллер сменил на посту генерального директора Volkswagen Мартина Винтеркорна. Последний вынужден был уйти после того, как следствие выяснило, что в автомобилях с дизельными двигателями установлено некорректное программное обеспечение, занижавшее объем вредных веществ в выхлопных газах. Нарушения были допущены в 11 млн машин.

Немецкая прокуратура обвинила Винтеркорна в мошенничестве, так как по версии следователей, он знал о махинациях.