СМИ рассказали про новый межбанковский сервис Visa и Mastercard

Международные платежные системы Visa и Mastercard в России готовят к запуску платформы, позволяющие переводить средства с карты на карту по номеру мобильного телефона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров, которым поступило предложение подключиться к сервису.

Собеседники издания утверждают, что каждая из систем создает свой сервис, но оба предполагают передачу в специальное хранилище телефонного номера клиента и связанного с ним номера карты. При этом в хранилище можно будет передать связки номеров с картами любых платежных систем. В настоящее время несколько банков уже предлагают клиентам переводы по номеру телефона, но только между пользователями одного банка. По числу пользователей лидирует «Сбербанк онлайн».

Платформы Visa и Mastercard дадут возможность переводить деньги между всеми банками, подключившимися к сервису, утверждают источники.