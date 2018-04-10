СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль

Юлию Скрипаль, дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленную вместе с отцом в Солсбери нервно-паралитическим веществом, выписывают из больницы. Как сообщает Sky News, об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников телеканала, Юлия Скрипаль «находится в процессе выписки из больницы». Девушку должны были выписать еще накануне, однако до сих пор достоверно неизвестно, произошло ли это.



В свою очередь BBC со ссылкой на источник сообщает, что Юлию Скрипаль выписали еще 9 апреля и перевезли в «безопасное место». Что касается ее отца Сергея Скрипаля, он остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается», утверждает источник телеканала.

Ранее источники сообщили, что обсуждается переезд Скрипалей под новыми именами в другую страну. В качестве наиболее вероятного варианта называли США. Также обсуждаются, по утверждению источников, варианты переезда Скрипалей в Канаду, Австралию, Новую Зеландию.

Однако племянница Сергея Скрипаля Виктория, пообщавшаяся с двоюродной сестрой Юлией после того, как та пришла в сознание, утверждает, что ее родственница хочет вернуться в Москву.