СМИ узнали о разработке международного военного ответа на химатаку в Сирии

В правительстве США рассматривают вариант международного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Целями могут стать связанные с сирийской программой химоружия объекты, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Старший научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики Тахрир (Tahrir Institute for Middle East Policy) Хассан Хассан заявил агентству, что выбор целей зависит от того, насколько серьезны планы американских властей. Он напомнил, что 4 марта Белый дом назвал аэродром Хмеймим отправной точкой для бомбардировок российскими ВКС пригорода Дамаска Восточной Гуты.

На запрос Reuters о конкретных вариантах ответа на предполагаемую химатаку в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте отвечать отказались.

Президент США Дональд Трамп на встрече с военачальниками и членами своей команды по нацбезопасности заявил, что рассматривается много вариантов военного ответа на якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп пообещал дать ответ «сегодня вечером» или «чуть позже», после того, как будет определен виновник нападения.

«Вы услышите об этом решении. У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро. Возможно, уже постфактум»,— заявил Трамп.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации предостерег Белый дом от применения силы в Сирии. «По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», — цитирует его РИА Новости.

Василий Небензя призвал западных политиков прекратить безрассудные поползновения и «поумерить ястребиную политику», тем более что на роль международного жандарма их никто не уполномочивал. Он обвинил США, Великобританию и Францию в применении широкого арсенала конфронтационных методов и тона, которые не использовались даже во время холодной войны.

Напомним, 7 апреля организация «Белые каски» сообщила о химической атаке с применением нервно-паралитического газа, произошедшей в Думе. Ее жертвами якобы стали 70 человек. Российские эксперты после проведенного исследования не нашли следов применения химоружия.

США, а также поддержавшие заявление Великобритания и Франция обвинили в предполагаемой химатаке в Думе силы президента Сирии Башара Асада. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США предпримут ответные действия, даже если Совет безопасности ООН их не поддержит.