Совместное заседание исполкома ОКР и коллегии Минспорта пройдет 12 апреля

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), в котором примет участие коллегия Минспорта РФ, состоится 12 апреля в Москве, сообщается в релизе ОКР.

Заседание пройдет в здании ОКР и будет состоять из двух частей. В ходе первой части члены исполкома совместно с коллегией Минспорта обсудят итоги участия олимпийских спортсменов из России, сопровождающих и официальных лиц в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Сообщается, что в повестку заседания исполкома ОКР входят вопросы:

- о проведении олимпийского собрания 2018 года;

- о плане работы исполкома ОКР;

- о награждении почетным знаком ОКР "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".