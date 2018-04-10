Создан двумерный управляемый магнит из платины

Физики научились включать и выключать магнитные свойства у атомарного слоя платины. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances командой из Гронингенского университета в Нидерландах во главе с Цзяньтином Е (Jianting Ye).Если не вдаваться в физические подробности, ферромагнетики — это вещества, которые усиливают магнитное поле и сохраняют его. Если поместить во внешнее поле ферромагнетик с высокой способностью его сохранять (коэрцитивной силой, как говорят специалисты), а потом отключить внешнее поле, то образец сохранит намагниченность. Так и получается постоянный магнит.Среди многообразия химических соединений ферромагнетики — довольно редкие птицы. А между тем разработчики прорывных технологий в электронике нуждаются не просто в ферромагнетиках, но в материалах, в которых эти свойства можно буквально включать и выключать.Команда Е научилась делать это с платиной, которая сама по себе ферромагнетиком отнюдь не является."Ключевым [моментом] здесь является то, что мы использовали парамагнитную ионную жидкость — ионную жидкость нового типа, которую мы синтезировали", — поясняет первый автор статьи Лэй Лян (Lei Liang) в пресс-релизе исследования.