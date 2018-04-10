Спасти сумчатых дьяволов поможет человеческое лекарство

Исследователи обнаружили, что болезнь, которая грозит уничтожить всех тасманийских сумчатых дьяволов, может быть остановлена с помощью препаратов, разработанных для лечения рака человека.

Лицевая опухоль сумчатых дьяволов (devil facial tumor disease, DFTD) представляет собой редкий тип трансмиссивного, то есть передающегося от особи к особи, онкологического заболевания. Оно было впервые обнаружено в 1996 году, и в некоторых районах сократило популяцию сумчатых дьяволов на 90 процентов. Болезнь передается через укусы, которые наносят друг другу животные во время драк из-за территории или самки. Зараженная особь погибает в течение полугода. Правительству пришлось предпринять срочные меры, чтобы этот вид не исчез вовсе. Здоровые особи отлавливались и вывозились на изолированный остров, где создавалась «страховочная популяция».

Ученые установили, что есть два штамма передающихся опухолевых клеток. Один, известный с 1996 года, встречается по всей Тасмании, другой, открытый в 2014 году, распространен только на юго-востоке острова. Группа исследователей под руководством Элизабет Мерчисон (Elizabeth Murchison) из отделения ветеринарной медицины Кембриджского университета обнаружила, что важную роль в росте и выживание раковых клеток из обоих штаммов играют рецепторные тирозинкиназы – особая группа ферментов, встроенных в клеточные мембраны. На эти ферменты нацелены многие лекарства – ингибиторы тирозинкиназ, используемые для лечения различных видов рака у людей (подробнее о тирозинкиназах, их роли в возникновении опухолей и направленных на них противораковых препаратах можно прочитать в отдельном очерке).

Элизабет Мерчисон и ее коллеги проверили эффективность воздействия этих лекарств на клетки лицевого рака сумчатых дьяволов в лабораторных условиях и подтвердили, что ингибиторы тирозинкиназ останавливают рост опухолевых клеток. «Исследование вселяет в нас оптимизм в отношении того, что противораковые лекарственные средства, которые уже используются для лечения людей, могут дать шанс помочь усилиям по сохранению этого знакового животного», – сказала доктор Мерчисон.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.