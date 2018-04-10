США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении России, заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Он также отметил, что при этом используется широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время «холодной войны». К использующимся методам российский постпред отнес клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкционные меры, а также угрозы применить силу против суверенной страны.

Даже во времена «холодной войны» такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — подчеркнул Небензя, обратившись к участникам заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.