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США, Британия и Франция ведут конфронтационную линию в отношении РФ  — Небензя


Добавлено: 10 апр 2018 в 00:10, Категория: Россия
США, Британия и Франция ведут конфронтационную линию в отношении РФ  — Небензя

США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении России, заявил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Он также отметил, что при этом используется широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время «холодной войны». К использующимся методам российский постпред отнес клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкционные меры, а также угрозы применить силу против суверенной страны.

Даже во времена «холодной войны» такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли»,  — подчеркнул Небензя, обратившись к участникам заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

 


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Добавлено: 10 апр 2018 в 00:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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