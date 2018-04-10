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» » Стали известны соперники сборных России по баскетболу 3x3 на ЧМ-2018 на Филиппинах

Стали известны соперники сборных России по баскетболу 3x3 на ЧМ-2018 на Филиппинах


Добавлено: 10 апр 2018 в 18:45, Категория: Спорт
Стали известны соперники сборных России по баскетболу 3x3 на ЧМ-2018 на Филиппинах

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Стал известен список соперников мужской и женской сборных России по баскетболу 3x3 на чемпионате мира-2018, который пройдет на Филиппинах, сообщается на сайте FIBA.

Действующий чемпион мира женская сборная России в группе С встретится с командами США, Ирана, Уганды и Андорры.

Мужская сборная России в группе С сыграет с командами Бразилии, Канады, Филиппин и Монголии.

На турнире выступят 20 мужских и 20 женских национальных команд. Соревнования пройдут с 8 по 12 июня.


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Добавлено: 10 апр 2018 в 18:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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