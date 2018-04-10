Стали известны соперники сборных России по баскетболу 3x3 на ЧМ-2018 на Филиппинах

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Стал известен список соперников мужской и женской сборных России по баскетболу 3x3 на чемпионате мира-2018, который пройдет на Филиппинах, сообщается на сайте FIBA.

Действующий чемпион мира женская сборная России в группе С встретится с командами США, Ирана, Уганды и Андорры.

Мужская сборная России в группе С сыграет с командами Бразилии, Канады, Филиппин и Монголии.

На турнире выступят 20 мужских и 20 женских национальных команд. Соревнования пройдут с 8 по 12 июня.