Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн будет капитаном сборной США на ЧМ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли форвард клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира в Дании, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

"Мы рады, что Патрик будет нашим капитаном. Его страсти к игре и сборной США нет равных, его участие в турнире заставляет нас испытывать чувство гордости", - заявил генеральный менеджер сборной США Билл Цито.

Ранее было объявлено, что главным тренером сборной США на чемпионате мира-2018 будет Джефф Блашилл, возглавляющий клуб НХЛ "Детройт Ред Уингз".

Чемпионат мира по хоккею в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и Южной Кореи.