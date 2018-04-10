Тулеева выдвинули в спикеры парламента Кузбасса

Кандидатура бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева выдвинута на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области, сообщает РИА Новости.

Лидер фракции «Единой России» Сергей Апарин в парламенте Кузбасса в ходе внеочередной сессии заявил: «Мы предлагаем избрать на пост председателя Совета народных депутатов Тулеева Амана Гумировича. У нас одна кандидатура».

Накануне спикер парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, заявив, что считает «абсолютно справедливым и корректным», если региональное заксобрание возглавит Тулеев.

Напомним, Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, преимущественно несовершеннолетние. Высказывания и действия главы региона тогда вызвали резкую критику в обществе: Тулеев не приехал лично на место трагедии, а в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным назвал бузотерами потребовавших достоверной информации о пожаре кемеровчан.