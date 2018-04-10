Туск не верит в возможность создания в Евросоюзе «супергосударства»

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что не верит в создание в Европе «супергосударства», так как является реалистом, однако считает чрезвычайно важным поддерживать единство в рамках Евросоюза.

Об этом он заявил в понедельник, выступая в Университетском колледже Дублина.

«Я действительно считаю важным единство в ЕС, но при этом я не федералист», — сказал Туск.

Напомним, Великобритания покинет Европейский союз 29 марта 2019 года. Ранее Туск заявил о том, что вторая фаза переговоров о выходу страны из ЕС будет испытанием единства для 27 остающихся в объединении государств.