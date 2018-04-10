У посольства РФ в Варшаве требовали вернуть обломки Ту-154

Варшавский клуб издания Gazetа Polskа организовал демонстрацию у посольства РФ в Варшаве, участники которой требовали вернуть Польше обломки польского правительственного самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском. Об этом передает Радио Польша.

«Как и каждый год, мы добиваемся возврата самого важного вещественного доказательства, без которого трудно развеять все сомнения относительно причин трагедии», – заявил главный Gazeta Polska Томаш Сакевич.

В свою очередь, председатель варшавского клуба Gazetа Polskа Адам Боровский возложил ответственность за Смоленскую катастрофу на Россию.

«Мы протестуем у Посольства Российской Федерации, ответственной за Смоленскую катастрофу. До сегодняшнего дня Польше не отдали ее собственность – обломки самолета и черные ящики. Мы не перестанем их требовать», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша требует от России вернуть обломки самолета Качиньского.

Фото: PAP/Jakub Kaminski