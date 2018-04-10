Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Интенсивная зарядка и занятия спортом заметно уменьшают вероятность развития инфарктов, ишемии и внезапной остановки сердцебиения даже у людей, страдающих от генетически обусловленных болезней сердца, заявляют кардиологи в статье, опубликованной в журнале Circulation."Людям не стоит отказываться от любых упражнений и спорта в том случае, если у них есть мутации, делающие их предрасположенными к развитию болезней сердца. И наоборот – если даже у вас их нет, то стоит продолжить делать зарядку. В целом, мы получили те выводы, которые ожидали увидеть – и гены, и окружающая среда влияют на наше здоровье", — заявил Эрик Ингельссон (Erik Ingelsson) из Стэнфордского университета (США).По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, и одной из главных причин развития этих болезней является гипертония, развивающаяся у жертв этих болезней из-за неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.Вероятность развития инсультов, инфарктов и ишемии, как недавно обнаружили ученые, сильно зависит от наличия определенных мелких мутаций в генах, управляющих производством холестерина, гибкостью стенок артерий и другими процессами, непосредственно связанными с закупоркой и сужением кровеносных сосудов и реакцией сердца на стресс и нагрузку.