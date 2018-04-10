В ЦВО стартовали соревнования по «Танковому биатлону» среди лучших взводов Урала, Сибири и Поволжья

В Челябинской области стартовали соревнования по танковому биатлону среди лучших танковых взводов Урала, Сибири и Поволжья.

В течение пяти дней экипажам танковых взводов на танках Т-72Б3 предстоит выполнить огневые задачи с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями – брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры. Протяженность маршрута составит до 18 км.

Впервые по новой методике экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу.

В соревнования включён также спортивный этап, в ходе которого танкистам придется отжиматься, бежать 100-метровку, проходить лабиринт, препятствие высотой 2 метра и другие испытания.

Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверят средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.

В состязаниях принимают участие команды общевойсковых армий Поволжья и Сибири, команды уральского танкового соединения и Казанского высшего танкового командного училища.