В квартире Надежды Савченко нашли пистолет и патроны

При обыске в квартире депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет и патроны к нему, рассказала мать нардепа украинскому телеканалу NewsOne.

Адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что обыск проводится и в офисе политика. «Сложно сказать, что они пытаются найти, скорее всего, какие-то следы якобы совершенного преступления. С точки зрения здравого смысла это бессмысленная процедура, особенно спустя 18 дней после ареста. Скорее, это сделано для того, чтобы оказать давление на родных», — предположил юрист.

В пятницу, 6 апреля, в СИЗО к Надежде Савченко приезжала скорая помощь: депутат почувствовала себя плохо. «Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», — сообщила в соцсети сестра задержанной Вера Савченко.

Ранее она заявила, что при прохождении техосмотра в ее автомобиле была обнаружена взрывчатка, заложенная таким образом, что могла сдетонировать при движении на высокой скорости. «Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью», — предположила сестра нардепа.

Напомним, Надежду Савченко обвиняют в подготовке государственного переворота путем совершения террористических актов, к организации которых она якобы склоняла военнослужащих ВСУ, когда посещала места боевых действий.