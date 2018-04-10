В Латвии раскритиковали идею о запрете требовать при приеме на работу знания иностранных языков

В Конфедерации работодателей Латвии раскритиковали предлагаемые Национальным объединением поправки к Закону о труде, запрещающие работодателям требовать от кандидатов на работу знания иностранных языков.

В республике работодатели часто требуют от претендентов на рабочее место знания русского языка. Это возмущает националистов, утверждающих, будто в таком случае подвергаются дискриминации молодые латыши, не владеющие русским языком.

С Национальным объединением не согласен эксперт Конфедерации работодателей Андрис Алкснис, выступивший в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь».

«Нужно отдавать отчёт, что у нас есть существует много вакансий, таких рабочих мест, где надо знать языки, знать русский язык. Мы должны учитывать, что в Латвии очень много русскоговорящих, и мы не можем игнорировать такой большой процент жителей Латвии. Я не говорю уж о туристах», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на недоработанность законопроекта националистов.

«В проекте поправок есть норма: работники обязаны говорить с жителями Латвии только на государственном языке. И тут сразу возникают вопросы! Пример: Старая Рига, сувенирная лавочка. Заходит покупатель. Исходя из логики законопроекта, первое, что продавец должен сделать — проверить паспорт клиента, чтобы убедиться, житель он Латвии или нет. Это, конечно, абсурд!» — сказал Алкснис.

Он подчеркнул, что знание любого дополнительного языка — это дополнительный навык, более высокая квалификация, за которую следует больше платить.

Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского.

«Это действительно так. Если посмотреть объявления на работу — русский, английский, немецкий и так далее. Без латышского языка, за исключением некоторых отраслей, можно обойтись», — сказал он.

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