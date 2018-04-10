В Минобороны РФ обвинили ВВС Израиля в атаке на сирийский аэродром

Удар по аэродрому T-4 сирийских правительственных сил нанесли ВВС Израиля, сообщили в Минобороны России.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4», — цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

В Минобороны отметили, что ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, остальные три ракеты «достигли западной части аэродрома».

«Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркнули в министерстве.

Между тем, сирийское правительственное агентство «Сана» сообщает со ссылкой на военный источник, что в результате атаки несколько человек погибли и пострадали. Их число не уточняется.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате ракетного удара по авиабазе Т-4 погибли 14 человек, передает Associated Press.

Глава центра моиторинга Рами Абдулрахман сообщил, что в числе погибших есть иранцы.