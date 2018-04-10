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» » В ОРДО за выходные задержано 500 нарушителей «комендантского часа»

В ОРДО за выходные задержано 500 нарушителей «комендантского часа»


Добавлено: 10 апр 2018 в 14:29, Категория: Украина
В ОРДО за выходные задержано 500 нарушителей «комендантского часа»

Боевики «МВД ДНР» с 6 по 9 апреля задержали более 500 «нарушителей комендантского часа».

СМИ боевиков со ссылкой на пресс-службу «МВД» добавили: «В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время сотрудники МВД ДНР с 6 по 7 и с 8 по 9 апреля провели оперативно-профилактическую операцию „Ночной город“. За нарушение комендантского часа задержано 502 человека».

Сообщается, что в ходе «операции» было проверено 331 увеселительное заведение, составлены 57 протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах, привлечены к ответственности за мелкое хулиганство семь правонарушителей, а еще шестеро — за «злостное неповиновение сотруднику МВД».


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Добавлено: 10 апр 2018 в 14:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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