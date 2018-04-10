В России создали экспресс-тест для определения рака

Российские учёные разработали экспресс-тест для определения онкологического заболевания. При этом нет необходимости в применении спецоборудования.

Рак простаты можно выявить благодаря иммунохроматографическому анализу. Дело в том, что количество простатспецифического антигена (ПСА) определяется визуально в сыворотке крови.

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ПСА — это опухолевый маркер в крови, являющийся органоспецифическим маркером. Его можно применять для обнаружения любого вида рака представительной железы, особенно при ранней стадии.

Экспресс-тест требует 10 минут времени и при этом указывает на возможность или точное наличие болезни.

Набор прошёл медиспытания. Он включает в себя: тест-полоску, скарификатор для прокола кожи и обеззараживающую салфетку. В раствор кровяной сыворотки нужно опустить тест-полоску. Если в растворе присутствует ПСА, то на полоске появляются 2–3 поперечные тестовые линии. Одна — заболевания нет; две — нужно дальше проходить исследования, выявлен риск; 3 — уже пора лечить рак.

Простой тест поможет уже при приёме у врача распознать болезнь и приступить к лечению незамедлительно.