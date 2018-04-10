В сети обсуждают архивные кадры 11-летней Меган Маркл на школьном концерте

Меган Маркл в начальной школе

Пока Меган Маркл вместе с принцем Гарри выполняют официальные обязанности, журналисты находят новые подробности другой жизни будущего члена королевской семьи. На этот раз прессе удалось отыскать снимки Меган, сделанные в начальной школе, и расспросить инсайдера о том времени.

На обнародованных фотографиях 11-летняя Меган Маркл участвует в нескольких школьных праздниках, причем на каждом из них она главная звезда и самая активная участница выступлений.

В июне 1993 года Меган вместе со своей лучшей подругой Нинаки Приди провела церемонию вручения премии "Меган и Ники", которую придумала сама, чтобы отблагодарить учителей.

Меган Маркл (слева) на школьном концерте

Было бы преуменьшением сказать, что Меган чувствовала себя комфортно на сцене. Это была ее стихия. Она сияла и полностью выкладывалась... В течение трех-четырех лет танцевала чечетку в свободное от уроков время. В школе знали, что Меган мечтает стать актрисой. У нее была жажда славы… Она всегда была лидером, вокалисткой и заводилой, – рассказала журналистам школьная подруга Меган.

37-летняя Нинаки Приди, которая сейчас занимается дизайном ювелирных изделий, рассказала о расставании родителей Маркл и ее жизни на два дома. По словам подруги невесты принца, это обстоятельство было секретом Меган.

Это слишком интимная вещь, поэтому мало кто знал о ней в школе. Мне кажется, бравада Меган была ее маской, способом спрятать уязвимое место, – добавила подруга избранницы принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри