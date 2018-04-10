В Севастополе объявили о кинофестивале «Победили вместе»

В Севастополе состоялась пресс-конференция, посвященная кинофестивалю «Победили вместе».

Президент фестиваля Владимир Меньшов и генеральный продюсер Валерий Рузин сообщили, что организаторам поступило более 200 заявок из 30 городов России и 21 страны: США, Аргентины, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Армении, Венгрии, республике Беларусь, Германии, Дании, Индии, Польши, Финляндии, Швеции, и др.

Бесплатные кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в Севастополе с 15 по 21 мая.

«Судя по предварительным просмотрам, конкурс этого года будет очень интересен. Мы стали более плотно работать с Китаем и думаю, доживем до того дня, что после севастопольского фестиваля мы будем приезжать в Пекин и там продолжать фестиваль», – отметил Владимир Меньшов.

Также в 2018 году деловые мероприятия фестиваля посетит делегация из Объединенных Арабских Эмиратов.

Организаторы анонсировали несколько фильмов спецпрограммы «Актуально: Донбасс», привлекающей особое внимание.

Открытые показы конкурсных работ будут проходить в кинотеатре «Муссон», Севастопольском центре культуры и искусств, Балаклавском культурном центре, Библиотеке Толстого, Президентском кадетском училище, Доме офицеров флота и двух ВУЗах: филиале МГУ и в СевГУ.

Фестиваль начнется с первого севастопольского Питчинга кинопроектов, который проведет Молодежный центр Союза кинематографистов России 15 и 16 мая.

Заявку на участие можно подать до 25 апреля 2018. Экспертный совет принимает сценарные разработки с одним условием: действие должно происходить в Севастополе, Крыму.