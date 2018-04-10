В случае наступления ВСУ ополчение ожидает мощная подмога, решение Путина и Меркель – ДНР и ЛНР, развитие событий

В хрониках Донбасса сообщается о том, что в случае начала полномасштабного наступления украинской армии, силовиков ожидается крайне неприятный сюрприз – численность армии Новороссии будет в короткие сроки значительно увеличена.

Военный корреспондент МО ДНР Михаил Андроник в своем телеграмм-канале сообщил о том, что в случае агрессии ВСУ на защиту Донбасса встанет не только ополчение, но и тысячи добровольцев и резервистов. По данным военкора, в настоящий момент на полигонах народной республики ведется подготовка резерва из числа гражданских лиц для ВС ДНР. Кроме того, свои навыки постоянно совершенствуют сами военнослужащие.

Михаил Андроник отметил, что погода также сопутствует этому: полигоны подсохли и достаточно тепло на улице.

Важным моментом, касающимся урегулирования ситуации в Донбассе, являются телефонные переговоры российского и германского лидеров – Владимира Путина и Ангелы Меркель. В ходе переговоров, состоявшихся 9 апреля, главы государств в том числе обсудили украинский вопрос.

По итогам разговора политики пришли к решению о необходимости проведения обмена незаконно удерживаемых лиц в Донбассе по формуле «всех на всех». Кроме того, российский президент и германский канцлер сошлись во мнении о необходимости срочной реализации Минска-2 в рамках урегулирования конфликта на востоке Украины.