В Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль

Кристин Бланшард, директор больницы в Солсбери, в которой больше месяца находилась отравленная нервно-паралитическим газом Юлия Скрипаль, подтвердила ее выписку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас Юлию выписали из районной больницы Солсбери…. Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс», — сообщается в заявлении.

Кристин Бланшард добавила, что состояние отца Юлии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается и есть надежда, что он также будет вскоре выписан.

«Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — сказала директор больницы.

Ранее о выписке Юлии Скрипаль сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники. По данным агентств, она покинула больницу еще 9 апреля и была перевезена в безопасное место. Ее отец, экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль пошел на поправку, и его состояние постоянно улучшается.

10 апреля также стало известно, что российское посольство в Великобритании направило в британское министерство иностранных дел ноту с требованием подтвердить или опровергнуть появившиеся в средствах массовой информации данные о новой версии отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.