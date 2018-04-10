В трех городах РФ началось тестирование tax free

В Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске в тестовом режиме заработала система возврата НДС с покупок, совершенных иностранными гражданами, — tax free, передает ТАСС.

На состоявшемся ранее совещании у заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова говорилось, что российские магазины будут готовы к началу тестирования tax free только с 15 апреля, однако 3 апреля Евтухов назвал другую дату — именно 10 апреля.

Возврат НДС в размере 10-12% от стоимости покупки действует для граждан стран, не входящих в ЕАЭС, при совершении ими покупок на сумму от 10 тысяч рублей в течение одних суток с чеком, оформленным соответствующим образом.

Постановление о запуске тестирования tax free в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 12 февраля.

Евтухов пояснил, что система tax free будет действовать в период проведения чемпионата мира по футболу (с 14 июня по 15 июля 2018 года) во всех городах РФ, где проходят матчи мундиаля, чтобы приехавшие на них иностранные болельщики и другие гости могли воспользоваться возвратом НДС.