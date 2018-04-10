В Виннице произошел обвал на стройке: есть пострадавшие

В результате обрушения стены между отелем «Франция» и зданием Нацбанка, травмированы три человека. По состоянию на 15.45 час известно о двух пострадавших. На месте работает спасательная служба, есть несколько карет скорой помощи. В 15.50 достали третьего мужчину, его передали медикам.

Один из очевидцев, который работает в «Скай-парке» (рядом со строительством — ред.), говорит, что когда начала валиться стена, то экскаватором пытались ее удержать, чтобы люди успели оттуда сбежать.

«Я работал и услышал сильный грохот. Когда выглянул в окно, то увидел стену пыли. Как все было я не видел, но потом везде пыль, я увидел, как эскалатор ковшом поддержал стену, чтобы она дальше не упала на людей», — рассказал очевидец Иван.

Строитель, не называет своего имени, говорит, что все произошло мгновенно, и хорошо, что все остались живы.

«Мы все в шоке. Все произошло мгновенно. Хорошо что ребята живы. Знаю, что двух наших забрала „скорая“, еще один вроде как сам пошел домой. Я не знаю, что сказать», — говорит мужчина.

Информацию о двух госпитализированных подтвердил начальник Винницкого городского отдела полиции Сергей Синявский. Он добавил, что третий пострадавший отказался от госпитализации. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде).

Известно, что на месте, где произошел обвал, от гостиницы «Франция» достраивали SPA-центр.