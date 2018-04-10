В войне с Россией НАТО поддержит Британию словом, но не делом, — Daily Star

Терезе Мэй «удалось убедить» США, Евросоюз и страны НАТО, что Россия, «весьма вероятно», причастна к отравлению в Солсбери, пишет Daily Star. Некоторые из этих государств поддержали Лондон и также выслали российских дипломатов.

Однако, по словам военного эксперта Кейра Джайлса из Лондонского независимого политического института Chatham House, в военных мерах НАТО Великобританию против России поддерживать не станет. «Я не думаю, что Великобритания добьётся консенсуса и поддержки от других союзников по НАТО», — приводит издание его слова.

Обвиняя Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, Тереза Мэй называла это «наглой попыткой убить невинных людей» на британской земле. Однако, по словам эксперта, он будет удивлён, если Лондон задумается о применении принципа коллективной обороны НАТО, который заключается в том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

Тем не менее, по мнению Кейра Джайлса, НАТО нужно помнить об угрозах, которые представляет собой Россия: «Другие союзники по НАТО должны отдавать себе отчёт, что Россия открыто намерена увеличивать круг враждебных мер, которые собирается против них применять». Кроме того, по его словам, Россию больше не заботит тот факт, что её могут считать государством-изгоем.

Страны Прибалтики опасаются российской экспансии, однако Джайлс считает, что из-за присутствия НАТО в Прибалтике Путин скорее будет смотреть на другие регионы. «Усиленное присутствие НАТО — уже очень эффективная контрмера против вмешательства России. Если и произойдёт какая-либо авантюра России, которая воспользуется делом Скрипаля, то, вероятно, она будет в ином месте».

По мнению другого эксперта, который занимается вопросами разоружения, Брюса Блэра, Европа стала «ядерной горячей точкой», которая может легко перерасти в войну, пишет Daily Star.