В зоне АТО добровольцы создают из гильз и патронов яркие сувениры

Патроны, гильзы и осколки снарядов собранные в зоне АТОдевушка-доброволец превращает в яркие сувениры.

Военнослужащая одного из добровольческих батальонов, директор благотворительного фонда «Звезды надежды» Алина Косовская отметила: «Просто так привлечь людей к проблемам военных, которые служат в зоне АТО — очень сложно, а через творчество у нас это сделать получается».

Так, она отмечает: «Если приложить немного фантазии, то получатся неплохие работы. Например, брелки мы делаем из патронов, а из обрезанных гильз — подставки для ручек. В поисках металла помогают ребята-военные, нужды в этом нет».

Фото: