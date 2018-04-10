И так немного о себе. Зовут меня, Виталий Малышев, сценический псевдоним Vetadisco. Занимаюсь профессионально музыкой около 10 лет, имею 3-ий разряд повара, хочу сына, без вредных привычек, люблю экспериментировать во всем, не приемлю сидячий, повседневный образ жизни, стремлюсь к творческому успеху, в поисках порядочной невесты, не боюсь выглядеть смешно, не люблю злых и завистливых людей, хочу жить в радости, и гармонии, уважаю своих родных и близких! Друзья будьте настоящими и самими собой, и все у вас получиться. Да и как бы вы назвали фото ? Ну очень интересно. Всех люблю, ваш Виталик.
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Новости » Шоу-бизнес » Виталий Малышев кратко рассказал о себе
Виталий Малышев кратко рассказал о себе
Добавлено: 10 апр 2018 в 09:10, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 10 апр 2018 в 09:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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