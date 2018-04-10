Власти Москвы скорректировали правила распределения квартир по программе реновации

Заместитель мэра Москвы Марат Хаснуллин заявил, что столичные власти предложат участникам реновации возможность получить денежную компенсацию за квартиры не только с большей, но и с меньшей жилой площадью.

«Действительно, такая компенсация жителям предполагается. Мы готовы за каждый несоответствующий метр доплатить. Мы такую опцию предусмотрели, но я не думаю, что она будет массовой» — цитирует Хаснуллина ТАСС.

Принятое московским правительством постановление 219-ПП подразумевает заключение договора мены «с согласия собственника» и с выплатой денежной компенсации. Размер будет определяться как разница между старой и новой квартирой, помноженная на рыночную стоимость квадратного метра в построенном доме.

Марат Хуснуллин также сообщил о возобновлении разработки программы ипотеки для участников московской программы реновации.

«Мы не отказываемся от ипотеки. Сейчас идет проработка ставки по ипотеке, сейчас смотрим, как работает [имеющийся механизм по докупке дополнительных квадратных метров по реновации], а дальше будем решать. Работаем со многими банками, в том числе со Сбербанком и АИЖК. Все будет зависеть от ключевой ставки на следующий год», — сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что ставка по ипотеке для переселенцев составит 7%, но позднее Хуснуллин заявил, что московские власти льготную ипотеку предоставлять не будут.

Также стало известно, что власти столицы утвердили для строительства жилья по программе реновации еще семь площадок. По сведениям РИА Новости, речь идет о двух площадках в Бескудниковском районе, по одной — в Головинском, Тимирязевском, Нагорном, Восточном районах и в Марфино. Площадка в Царицыно была исключена из списка по причине больших обременений по инженерным коммуникациям.

На восьми площадках будут построены 55 тысяч кв м жилья. В 11 домах на 939 квартир будут расселены 2,4 тысячи человек.

Всего в Москве 242 стартовые площадки, на которых будут построены более 530 жилых домов для переселенцев по программе реновации. В них заселится один миллион человек, из свыше 5,1 тысяч домов, которые будут снесены.