Внутренняя отделка балконов

Отделка балконов делится на 2 стадии. Это внутренняя отделка и внешняя. Для обшивки балконных плит снаружи используются обычно износостойкие материалы, такие как сайдинг из пластика или металла. Предварительно делают каркас из металлопрофиля, прокладывают утеплитель и затем монтируют панели сайдинга.

Внутри балкона так же можно применять сайдинг, но чаще всего используют МДФ-панели, или пластиковые для внутренней отделки стен или потолков. Они более дешевые и немного легче монтируются на стены. Утепление так же желательно сделать внутри каркаса для панелей. Отделка балконов Алматы и других городов производится квалифицированными специалистами намного лучше, чем самостоятельно.

Следующим этапом проследует отделка потолка балкона. Делается она по такому же принципу, как и предыдущие этапы. Сначала металлический каркас для панелей, внутри его утеплитель и затем обшивка. По краям и периметру потолка можно приклеить декоративные уголки, они придают дополнительную красоту балкону.

Для отделки пола на выбор есть несколько вариантов. Чаще всего наклеивают кафельную плитку, ее довольно легко мыть и она имеет самый долгий срок эксплуатации, а так же повышенную износостойкость, по сравнению с другими материалами. Другим покрытием может быть линолеум или ковролан. Данные материалы лучше всего укладывать на специальную подложку 0,5-0,8 мм, это добавит тепла и уюта при перемещении по полу балкона.

Конечно, вы все это можете сделать самостоятельно, но для этого потребуется знание технологий монтажа материалов и многое другое, поэтому большинство жильцов выбирают надежных исполнителей, специалистов по данному делу, которые имеют весь необходимый инструмент и помогут выбрать качественные материалы. Для поиска таких специалистов следует задать в поиске запросы, например балкон под ключ Алматы или другого города.