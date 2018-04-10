Волынец: «В Донбассе завтра затопят четыре шахты»

На четырех шахтах ГП «Первомайскуголь» в Донбассе завтра полностью отключат электричество, при этом шахтные выработки затопят.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что выработки шахты «Золотое» будет затоплены в течении трех часов после отключения напряжения, после этого постепенно начнется затопление остальных трех шахт госпредприятия. По словам Волынца, общая задолженность государственных шахт страны за электроэнергию составляет 11 миллиардов гривен.

Он добавил: «О том, что завтра будут отключены шахты „Первоймайскугля“, мне стало известно из письма генерального директора этого предприятия. Полное отключение электричества приведет к остановке подъемников, а значит, если под землей будут находиться люди, они не смогут подняться. Также остановятся насосы, откачивающие воду, начнется затопление шахт. Также в течении часа все выработки будут загазованы. Все это может привести к гибели людей».

Волынец сообщил, что после затопления шахты, возможно, не удастся восстановить: «Подобная ситуация была в начале 90-х годов в Стаханове, когда затопление одной шахты привело к затоплению всех шахт „Стахановугля“. Тогда через два года вода поднялась на поверхность, затопив улицы и многоэтажные дома, уничтожив гектары орной земли. Предприятие „Стахановуголь“ пришлось ликвидировать. Теперь ситуация повторяется».

Кроме того, он заявил, что намерен сообщить о происходящем в международные организации: «Ранее отключали другие угольные предприятия Донбасса. Министр не пытается исправить ситуацию и возникает вопрос, на своем ли месте министр. Со своей стороны мы уже пытаемся привлечь к происходящему внимание международных организаций, в том числе Международной конфедерации профсоюзов».

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