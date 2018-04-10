Впервые призывники из Республики Крым будут служить в РВСН

В ходе весеннего призыва 2018 года для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения выделено более 8 тысяч человек из числа молодого пополнения.

В ходе нынешней призывной кампании около 2,5 тысяч призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.

Около 200 человек планируется набрать из системы начального профессионального образования на такие специальности как, экскаваторщики, грейдеристы, медики и повара.

Стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, около 1,3 тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта, остальные призывники будут проходить службу на других различных должностях.

Призывная кампания для Ракетных войск стратегического назначения охватит все регионы Российской Федерации, впервые граждане призывного возраста Республики Крым отправятся служить в соединения и воинские части Ракетные войска стратегического назначения.