Врач о восстановлении Васина и Кокорина к ЧМ-2018: вероятность чуда мала

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что вероятность того, что произойдет чудо и игроки национальной команды Виктор Васин и Александр Кокорин восстановятся к домашнему чемпионату мира 2018 года, очень мала.

Васин получил травму крестообразных связок колена в конце февраля, Кокорин – в середине марта.

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"Васин, насколько я знаю, находится на реабилитации не в России, но реабилитация идет по плану, все хорошо. Но Виктор травмировался позже (партнера по сборной Георгия Джикии). А Александр (Кокорин) еще позже. Поэтому, как показывает практика, статистика РФПЛ, учитывая травму (футболиста "Урала" Георгия) Чантурии, в сезоне-2017/18 было 17 травм крестообразных связок. Те, кто восстановился, поправлялись в среднем в срок от пяти до семи месяцев. Никто быстрее не восстанавливался. Соответственно, вероятность чуда мы можем сами оценить", - сказал Безуглов журналистам.

"В российском футболе я не знаю ни одного случая, когда человек выходил на поле тренироваться в общей группе и на матчи быстрее, чем спустя 4,5 месяца после начала восстановления. В баскетболе были случаи такие, Антон Понкрашов через три месяца (после аналогичной травмы) провел Матч всех звезд в Лиге ВТБ. Но это выставочный матч", - отметил Безуглов.

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Чемпионат мира 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля.