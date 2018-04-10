Вратарь сборной Украины по футболу Пятов продлил контракт с "Шахтером"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов продлил контракт с донецким "Шахтером", сообщается на официальном сайте "горняков".

Срок нового соглашения с 33-летним игроком не уточняется.

"Очень счастлив, что продлил контракт с "Шахтером". Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с "горняками". Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше", – сказал Пятов.

В "Шахтер" Пятов перешел в 2006 году из полтавской "Ворсклы". За это время он сыграл за донецкий клуб 378 матчей в различных турнирах, 7 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны, 7 раз – национальный Суперкубок, а в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.