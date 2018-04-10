В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

США намерены применить силовой вариант ответа на химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Целями могут стать авиабаза в Думайре и аэродром Хмеймим. Примечательно, что на территории аэродрома Хмеймим базируются российские силы. При этом эксперты указывают, что вероятность международного военного ответа зависит от того, насколько серьезны угрозы США.

«Если удар Соединенных Штатов все-таки будет нанесен по Сирии, стратегически это выгодно России. Я объясню, почему. Во-первых, это подхлестнет миграционный кризис, который мы использовали… Во-вторых, определенным образом это ударит по репутации США», — заявил лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев .

Кроме того, как заявляет Исаев, это «очень плохой международный пример», который Россия может использовать в своих целях и использовать как оправдание.

«Следующий раз русские обвинят украинцев на Донбассе в том, что они применили химическое оружие, введут войска. И потом будут говорить: вы же делали это под надуманными предлогами, то, что сейчас очевидно делают США», — сказал он