ВСУ готовят провокацию на Горловском направлении: сводка о военной ситуации в ДНР за 9—10 апреля

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы семи населенных пунктов, враг вел по ним огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта из минометов калибром 120 и 82-мм, выпустив более ста мин, а также применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Всего за сутки украинские бандформирования нарушили перемирие 21 раз, при этом выпустив 404 боеприпаса, из которых 130 мин.

Нашей разведкой получены данные о продолжении проведения провокаций на Горловском направлении.

Так, с 3 по 5 апреля в Краматорске проведено совместное совещание командования СБУ и Нацгвардии. Одним из рассматриваемых вопросов являлась подготовка и проведение серии провокаций на линии соприкосновения в ближайшие недели.

Кроме того, на территории н.п. Зайцево, временно-подконтрольной Украине, подразделениями национальной гвардии проведены мероприятия по установке аппаратуры фото- и видеофиксации. Предпринимаются попытки скрытого разминирования проходов в минно-взрывных заграждениях и производится подготовка огневых позиций.

Таким образом, нам известно, что в кратчайшие сроки будут сформированы несколько групп из числа боевиков НГУ (до 7 чел. каждая) для проведения провокационных действий на линии соприкосновения.

В состав групп обязательно будут входить сапёр, корректировщик огня артиллерии, снайпер и пулеметный расчет.

Установленная в местах провокаций фото- и видеоаппаратура будет фиксировать в режиме реального времени спровоцированный ответный огнь со стороны наших Вооруженных сил и в «прямом эфире» передавать в СМИ Украины. При этом «прямой эфир» будет включаться только с началом ответного огня со стороны Республики. Провокаторы останутся за кадром.

Все эти действия говорят об одном — заявление Порошенко об окончании «АТО» и подготовке к началу проведения «операции объединенных сил» против ДНР имеет реальное подтверждение и перестает быть просто словами.

Сейчас с целью подготовки общественного мнения у населения Украины, а также западных партнеров Киева создается агрессивный образ в лице нашей Республики.

Следующим шагом киевских провокаторов будет представление этих предвзятых, откровенно сфабрикованных фото- и видеозаписей обстрелов с нашей стороны на международных встречах.

Таким образом, украинские боевики готовят почву для агрессии с тысячами жертв среди мирного населения от артиллерийских и реактивных обстрелов, авиаударов.

В ответ можем сказать точно — украинский фашизм не пройдет на нашу землю. За каждого нашего погибшего мы отправим на тот свет десятки украинских оккупантов. Помните это, когда Киев будет толкать солдат ВСУ на войну.