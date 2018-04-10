Юлию Скрипаль выписывают из больницы и эвакуируют в "безопасное место"

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, отравленную вместе с отцом в британском городе Солсбери, выписали из госпиталя — сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, ссылающийся на британские средства массовой информации.В одном из последних выпусков тв-шоу "Пусть говорят" прозвучал телефонный разговор Юлии Скрипаль с ее сестрой Викторией — отравленная нервно-паралитическим ядом девушка сказала, что ситуация уже нормализовалась — Сергей Скрипаль все еще остается в больничных станах, однако он уже вышел из критического состояния и демонстрирует весьма положительную динамику.Известно, что поправившись, Юлия Скрипаль вдруг "отчаянно захотела" вернуться в Российскую Федерацию. В данный момент девушка, по данным британской прессы, находится в "безопасном месте". Где конкретно расположено то самое безопасное место — не уточняется.Сергей и Юлия Скрипаль оказались в больнице четвертого марта — экс-ГРУшника и его дочь отравили боевым нервно-паралитическим газом "Новичок". Британская сторона обвинила в отравлении Российскую Федерацию — это стало причиной масштабного международного скандала.