Зарплаты российских ученых впервые приблизились к 100 тысячам рублей

За первые два месяца 2018 года средняя зарплата научных сотрудников в среднем по России выросла на 10% и достигла 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата о заработке подпадающих под действие майских указов президента бюджетников. Издание отмечает, что зарплаты всех остальных категорий госслужащих остались практически на уровне января.

В абсолютном выражении больше всего выросли зарплаты научных сотрудников в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Астраханской и Магаданской областях, в Карачаево-Черкесии.

Научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Евгений Онищенко сообщил РБК, что зарплата научного сотрудника состоит из оклада, компенсирующих и стимулирующих выплат. Оклад, как правило, не превышает 35 тысяч рублей. Как и компенсирующие выплаты, он финансируются из денег на выполнение государственного задания. Стимулирующие выплаты могут поступать из средств на госзадание или из денег, заработанных институтом за выполнение других заказов. Они выплачиваются за «показатели результативности научной деятельности».

«В начале 2018 года институты получили дополнительные деньги от ФАНО на государственное задание. В том числе эти деньги позволили увеличить зарплату сотрудникам за счет стимулирующих выплат», — указал Онищенко.

Он также сообщил, что подведомственным ФАНО институтам в июне предложили «массово переходить» на неполный рабочий день, а ставки сокращались фиктивно. Сотрудники переходили на урезанный рабочий день при сохранении денежного вознаграждения, что позволило формально резко повысить средний оклад сотрудников.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон в беседе с РБК предположил, что повышение заработной платы научных сотрудников было связано исключительно с президентскими выборами. «То, что это предвыборная подачка, нет сомнений», — сказал Гимпельсон.

По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать «резкий спад» зарплат, так как в бюджете не заложены средства на поддержку достигнутого уровня оплаты труда.

«Мы считаем, что велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов», — отметили экономисты «Альфа-банка».