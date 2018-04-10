Заседание Госдумы прервали из-за проблем со звуком

В пленарном заседании Государственной Думы сегодня, 10 апреля, пришлось объявить незапланированный перерыв в связи с техническими причинами. Он, по словам первого вице-спикера нижней палаты российского парламента Ивана Мельникова, продлится до 15:00 мск.

«Какая-то серьезная поломка», — приводит «Интерфакс» слова представителя руководства палаты.

В ходе заседания возникли проблемы со звуком, и в результате член фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий не смог представить депутатам запланированный к обсуждению проект поправок в закон «О реабилитации жертв политических репрессий», соавтором которого является.

После возникновения этих проблем Мельников предложил Водолацкому продолжить рассказ со своего рабочего места в зале заседаний, но эта попытка не увенчалась успехом: по помещению пошли микрофонные шумы.

«Перенос заседания создаст, возможно, некоторые проблемы в графике работы депутатов, так как в 15 часов должен был начаться обеденный перерыв. Между тем именно на это время запланирован ряд заседаний думских комитетов, в том числе, с участием приглашенных лиц», — сообщает «Интерфакс».