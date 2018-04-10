Жители Волоколамска подали к полигону «Ядрово» иски на 800 тысяч рублей

Жители Волоколамска подали в городской суд восемь исковых заявлений о возмещении морального вреда по 100 тысяч рублей каждый. Об этом РИА Новости сообщила представитель истцов Инна Елисеева.

Горожане (семеро истцов и пятеро действующих в интересах несовершеннолетних) также потребовали через суд закрыть полигон.

Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

Слушания в Волоколамском городском суде назначены на 7 мая.

Ранее на территории свалки «Ядрово» объявлялся режим ЧС из-за дурного запаха. После выброса свалочного газа в больницы обратились несколько десятков детей Волоколамска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал горожанам, что активная стадия рекультивации полигона «Ядрово» завершится к 15 июня. Он подчеркнул, что для подмосковного правительства борьба с незаконными свалками является одним и приоритетов.