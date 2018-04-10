Звезда Гилзе 710 оказалась опаснее, чем думали ученые – новое исследование

Астрофизики внезапно заговорили об опасной для Земли «звезде-убийце», которая способная истребить все живое на планете. Сейчас Глизе 710 замечается в 64 световых годах от Земли.

В результате последних изучений специалисты выяснили одну важную деталь. Оказывается, что Глизе 710 приблизится к Земле на еще более опасное расстояние, чем предполагалось ранее. Не исключается, что земляне даже смогут увидеть данную звезду.

Эксперты предупреждают, что столкновение с небесным телом размером с Венеру может стать причиной возникновения обильных дождей из метеоритов, а также множественных столкновений с кометами.