Алена Савкина сбежала из больницы

Я еще болею, мне еще плохо. Увезли вообще с температурой 39 и подозрением на пневмонию. Снимок сделали, сказали, что нет воспаления, но грипп. Как оказалось, грипп средней степени тяжести. Но там такая страшная инфекционная больница, там и с гепатитами лежат! Я так испугалась и поняла, что там не останусь. Я плакала сидела, мне было еще хуже. И вчера я сбежала из больницы. Сейчас поеду к врачу на уколы снова.Илья меня поддерживает. Он так обо мне заботится — вообще от меня не отходит! Он мне и чай, и таблеточки, и покушать — чтобы все вовремя было. Уколы утром мне делает, специально просыпается.Этап «Интуиция» Илюха проходил один, потому что я лежала в больнице в этот момент. Он сказал, что прошел. А я очень переживала за него, потом ему позвонила, говорю: «Ну что, как?» Он сказал: «Не переживай, моя девочка, я все сам сделал, прошел за нас двоих!» Так что я так понимаю, что мы прошли дальше. Надеюсь на это!