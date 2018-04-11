Амаль Клуни в Vogue

40-летняя Амаль Клуни стала героиней нового выпуска Vogue. Прекрасная ливанка снялась в фотосессии авторства американского фотографа Энни Лейбовиц, на работах которой появились Джон Леннон, Деми Мур, Вупи Голдберг и другие известные личности. В интервью Амаль рассказала об их с Джорджем семейной жизни, которая изменилась после рождения близнецов Эллы и Александра. Первенцы придали их супружеской жизни особого смысла. Несмотря на трудности, супруги отлично справляются с воспитанием и уходом за двумя малышами.



«Было сложно, когда я кормила их грудью, ведь их двое. У меня была куча странных приспособлений, подушек и всяких технических штук», — вспоминает Амаль.

Совсем недавно близнецы появились на свет, а уже говорят свои первые слова. «Они уже говорят «мама» и «папа». Но Джордж настаивает, что первым словом было «мама», — рассказывает Амаль. Первые слова детей актера и юриста были произнесены на английском, но, возможно, Амаль научит их и другим языкам, ведь сама говорит на трех.



Как говорит Амаль, малыши абсолютно друг на друга не похожи — Александр пошел в папу, хоть Джордж так и не считает, а Элла в маму. Последнее, кстати, отец признал: «У нее такие же большие прекрасные глаза, как у Амаль. Это невероятно», — говорил Клуни в одном из интервью.

Несмотря на внезапно нахлынувшие обязанности, влюбленные не пренебрегают временем для себя и занимаются любимыми делами. Например, День всех влюбленных пара решила провести на марше. Сердца многих тронул случай, произошедший в одной из школ Флориды в этот день. Николас Круз устроил стрельбу и застрелил 17 человек. После этого случая школьники инициировали массовые протесты, состоявшиеся в разных городах Америки. На марше March For Our Lives в Вашингтоне за ужесточение контроля над огнестрельным оружием боролись Джордж Клуни и правозащитница Амаль Клуни.



Невзирая на причину марша, супруги выглядели очень романтично. Амаль пообщалась с организаторами протеста, одним из которых является одиннадцатиклассник Кэмерон Каски. Она выразила общее мнение о том, что контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия должен быть более суровым, несмотря на все усилия Национальной стрелковой ассоциации США этому помешать.

Стрельба в Парклэнде стала уже восьмым случаем с начала года в Соединенных Штатах. Сбежать от ответственности не сможет никто, как заявляют протестирующие, не республиканцы, не демократы.

Помимо протестов и другой общественной деятельности супружеская пара не прочь провести время наедине. Например, в субботу, 3 февраля, Джордж и Амаль улетели на частном самолете из Лос-Анджелеса в Биг-Сур — район побережья центральной Калифорнии. Живописные пейзажи местности привлекают туристов с разных уголков мира. Вдали от посторонних глаз пара нашла уединенное место и там провела романтическое свидание.