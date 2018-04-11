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Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире


Добавлено: 11 апр 2018 в 14:17, Категория: Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире

Анджелина Джоли / Билл Гейтс

Международная исследовательская компания YouGov, которая ежегодно проводит опрос общественного мнения и составляет рейтинг самых уважаемых знаменитостей, на днях представила очередной такой список. Согласно ему, больше всего восхищения у публики во всем мире вызывают Билл Гейтс и Анджелина Джоли (ранее актриса уже занимала первое место в этом рейтинге). Вторые и третьи места достались Бараку Обаме и Джеки Чану (в категории "мужчины") и Мишель Обаме и Опре Уинфри (в категории "женщины").

Любопытно, что в список самых почитаемых женщин в большинстве своем вошли представительницы кино и шоу-бизнеса, а вот среди мужчин, вызывающих уважение, в основном оказались политики, спортсмены и бизнесмены.

В этом году опрос был территориально расширен — в нем приняли участие 37 тысяч человек из 35 стран. Что касается россиян, то у них наибольшее уважение вызывают Владимир Путин, Сергей Лавров и Леонид Рошаль (в категории "мужчины") и Валентина Терешкова, Чулпан Хаматова и королева Елизавета II (в категории "женщины").

Анджелина Джоли

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Добавлено: 11 апр 2018 в 14:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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