Apple приобрела права на экранизацию «Основания» Айзека Азимова?

Фундаментальный литературный цикл "Основание", созданный легендарным писателем-фантастом Айзеком Азимовым, обзаведется экранизацией — права на нее приобрела американская корпорация Apple, которая с недавних пор концентрируется в том числе и на производстве собственного медиаконтента.Каких-то подробностей о грядущем проекте пока нет, но о том, что "Основание" появится на экранах, известно наверняка. Неясно, правда, о каких конкретно экранах идет речь. Но вероятнее всего — не о больших, то есть экранизация культового цикла Азимова будет сериалом.В этом больше плюсов, чем минусов — учитывая объемность первоисточника, вместись все его грани в рамки отдельного фильма было бы невозможно без нарушения масштаба. А вот формат сериала позволяет сценаристам развернуться, как следует — тут все упирается исключительно в финансирование. Apple, как предполагается, не будет экономить на своем сериале — ну, хотя бы для того, чтобы не ударить лицом в грязь.Цикл "Основание", если что, насчитывает семь книг, однако каноническими считаются первые три, опубликованные в 1951-1953 годах. Именно оригинальная трилогия была удостоена престижной премии "Хьюго" в 1966 году.