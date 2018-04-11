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Арестованное Украиной второе судно РФ не работало для Крымского моста


Добавлено: 11 апр 2018 в 09:55, Категория: Новости на сегодня
Арестованное Украиной второе судно РФ не работало для Крымского моста

В инфоцентре «Крымского моста» сообщили ТАСС, что арестованное украинской прокуратурой в порту Южном судно компании Trans Services Maritime не могло добывать песок для строительства моста.

«Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками», — рассказали в инфоцентре.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что судно арестовано за незаконную добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря. Он заявил, что песок использовался «для незаконного строительства» моста в Керчи.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 09:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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