Авиакомпании предупредили об опасности полетов в районе Сирии

Росавиация и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) уведомили авиакомпании об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря. Об этом ТАСС рассказал информированный источник.

Собеседник агентства сообщил, что 10 апреля Росавиация направила телеграмму, в которой просит авиакомпании с особым внимание относиться к планированию полетов в этом регионе и отслеживать сообщения NOTAM — извещения для пилотов с оперативной информацией. Причины предупреждения Росавиация не указывает.

EASA предложило усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии (Кипр). Агентство сообщило, что в следующие 72 часа существует возможность нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и/ или ракет класса воздух-земля. EASA также уведомило авиакомпании о вероятных сбоях в работе аэронавигационного оборудования из-за ракетного удара.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о применении военной силы в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Ответственность за «многочисленных погибших» он возложил на армию Башара Асада, а также поддерживающих его правление Россию и Иран.

В настоящее время, как сообщает The New York Times, Трамп обсуждает с советниками какой силы нанести удар по Сирии.